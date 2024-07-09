Nothing Phone (2) получил обновление ОС 2.6

Спустя почти месяц компания Nothing выпускает новое обновление операционной системы Nothing OS 2.6 для смартфона Nothing Phone (2).
Список изменений Nothing OS 2.6 для Nothing Phone (2)
Новые функции и улучшения:
- Удаление истории обоев в Wallpaper Studio
- Удобные подсказки для начальной настройки виджета/приложения «Погода»
- Отображение уровня заряда батареи CMF Watch на плитке Bluetooth в быстрых настройках
- Оптимизировали работу режима Low Lag Mode для наушников Nothing
Улучшения игрового режима:
- Быстрый доступ к Game Dashboard во время игры с помощью клика по левой боковой панели
- Входящие вызовы во время игры теперь отображаются во всплывающем окне
- Отклонение вызовов сторонних приложений во время игры
- Обратный звонок в одно касание после отклонения обычного вызова
- Световые уведомления для отображения большего количества информации во время игры
- Блокировка уведомлений во время игры
Устранение ошибок:
- Исправили проблему, влияющую на запись голоса и звонков в WhatsApp
- Устранили проблемы при совершении экстренных вызовов в определенных сценариях
- Исправили проблему, из-за которой некоторые приложения не могли правильно использовать функцию Cloned Apps
- Другие общие исправления ошибок
Как установить Nothing OS 2.6 на Nothing Phone (2)
Обновления развертываются поэтапно, проверить их доступность можно перейдя в Настройки > Система > Обновление системы > Загрузить и установить. В случае отсутствия апдейта, устройство можно обновить вручную.
Скачать обновление Nothing OS 2.6 для Nothing Phone (2) для ручной установки можно по ссылке. Оно ставится поверх 2.5.6 согласно инструкции.
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