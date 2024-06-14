Nothing Phone (2) получил обновление ОС 2.5.6

Спустя два месяца с последнего обновления операционной системы Nothing OS, на смартфоны Nothing Phone (2) пришел новый апдейт – 2.5.6.

Список изменений Nothing OS 2.5.6 для Nothing Phone (2)

Новые функции:

Новая опция в Настройках для скрытия/показа панели навигации

Добавлена настраиваемая опция для включения/выключения выпадающей страницы быстрых настроек на интерфейсе экрана блокировки

Новые опции для настройки значков в строке состояния

Июньское обновление безопасности Google

Улучшения:

Новые анимации виджета быстрых настроек для улучшения интерактивности

Оптимизирована совместимость с некоторыми операторами связи

Улучшен пользовательский интерфейс названий операторов связи

Исправления ошибок:

Устранена проблема, из-за которой клонированные приложения не могли использовать VPN-сеть

Улучшена интеграция ChatGPT

Исправлена проблема, из-за которой в некоторых случаях не отображались виджеты экрана блокировки

Исправлена проблема, из-за которой жест «назад» иногда не сопровождался вибрацией

Повышена общая стабильность системы

Как установить Nothing OS 2.5.6 на Nothing Phone (2)

Обновления развертываются поэтапно, проверить их доступность можно перейдя в Настройки > Система > Обновление системы > Загрузить и установить. В случае отсутствия апдейта, устройство можно обновить вручную.

Скачать обновление Nothing OS 2.5.6 для Nothing Phone (2) для ручной установки можно по ссылкам – первая (для версии Pong_U2.5-240418-1248), либо вторая (для Pong_U2.5-240419-0138). Оно ставится поверх 2.5.5 согласно инструкции.