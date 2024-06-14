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Nothing Phone (2) получил обновление ОС 2.5.6

Спустя два месяца с последнего обновления операционной системы Nothing OS, на смартфоны Nothing Phone (2) пришел новый апдейт – 2.5.6.

Список изменений Nothing OS 2.5.6 для Nothing Phone (2)

Новые функции:

  • Новая опция в Настройках для скрытия/показа панели навигации
  • Добавлена настраиваемая опция для включения/выключения выпадающей страницы быстрых настроек на интерфейсе экрана блокировки
  • Новые опции для настройки значков в строке состояния
  • Июньское обновление безопасности Google

Улучшения:

  • Новые анимации виджета быстрых настроек для улучшения интерактивности
  • Оптимизирована совместимость с некоторыми операторами связи
  • Улучшен пользовательский интерфейс названий операторов связи

Исправления ошибок:

  • Устранена проблема, из-за которой клонированные приложения не могли использовать VPN-сеть
  • Улучшена интеграция ChatGPT
  • Исправлена проблема, из-за которой в некоторых случаях не отображались виджеты экрана блокировки
  • Исправлена проблема, из-за которой жест «назад» иногда не сопровождался вибрацией
  • Повышена общая стабильность системы

Как установить Nothing OS 2.5.6 на Nothing Phone (2)

Обновления развертываются поэтапно, проверить их доступность можно перейдя в Настройки > Система > Обновление системы > Загрузить и установить. В случае отсутствия апдейта, устройство можно обновить вручную.

Скачать обновление Nothing OS 2.5.6 для Nothing Phone (2) для ручной установки можно по ссылкам – первая (для версии Pong_U2.5-240418-1248), либо вторая (для Pong_U2.5-240419-0138). Оно ставится поверх 2.5.5 согласно инструкции.

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Источник:
The GEEK
Анатолий Почивалов

Анатолий Почивалов

С проницательным взглядом на инновации поднимаю важные вопросы и исследую потенциал нашего технологического будущего.
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