Nothing Phone (2) получил обновление ОС 2.5.6

Спустя два месяца с последнего обновления операционной системы Nothing OS, на смартфоны Nothing Phone (2) пришел новый апдейт – 2.5.6.
Список изменений Nothing OS 2.5.6 для Nothing Phone (2)
Новые функции:
- Новая опция в Настройках для скрытия/показа панели навигации
- Добавлена настраиваемая опция для включения/выключения выпадающей страницы быстрых настроек на интерфейсе экрана блокировки
- Новые опции для настройки значков в строке состояния
- Июньское обновление безопасности Google
Улучшения:
- Новые анимации виджета быстрых настроек для улучшения интерактивности
- Оптимизирована совместимость с некоторыми операторами связи
- Улучшен пользовательский интерфейс названий операторов связи
Исправления ошибок:
- Устранена проблема, из-за которой клонированные приложения не могли использовать VPN-сеть
- Улучшена интеграция ChatGPT
- Исправлена проблема, из-за которой в некоторых случаях не отображались виджеты экрана блокировки
- Исправлена проблема, из-за которой жест «назад» иногда не сопровождался вибрацией
- Повышена общая стабильность системы
Как установить Nothing OS 2.5.6 на Nothing Phone (2)
Обновления развертываются поэтапно, проверить их доступность можно перейдя в Настройки > Система > Обновление системы > Загрузить и установить. В случае отсутствия апдейта, устройство можно обновить вручную.
Скачать обновление Nothing OS 2.5.6 для Nothing Phone (2) для ручной установки можно по ссылкам – первая (для версии Pong_U2.5-240418-1248), либо вторая (для Pong_U2.5-240419-0138). Оно ставится поверх 2.5.5 согласно инструкции.