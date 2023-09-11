Nothing Phone (2) получил обновление ОС 2.0.3

В конце августа Nothing выпустила обновление 2.0.2a, устранив проблемы с камерой. Спустя три недели компания официально представляет 2.0.3 для Nothing Phone (2) с исправлениями ошибок и нововведениями, включая активацию глифов в соответствии с прогрессом доставки еды.

Список изменений Nothing OS 2.0.3

Нововведения:

Добавлен виджет «Компас». Добавив его на телефон, проведите пальцем вниз по виджету, чтобы увидеть дополнительную информацию.

Индикатор «карманного режима» – улучшенный пользовательский интерфейс, который активируется, когда телефон находится в кармане, что предотвращает случайное нажатие.

Интеграция Zomato в Glyph Progress – прогресс заказа в сервисе доставки будет отображаться на глифах, интеграцию можно активировать в меню настроек их интерфейса.

Добавлен переключатель «Улучшить совместимость с OTG».

Улучшения и исправления ошибок:

Увеличено разрешение записи экрана.

Отрегулирована скорость анимации всплывающей клавиатуры после открытия панели приложений.

Улучшенная тактильная обратная связь.

Улучшена стабильность NFC и Bluetooth.

Незначительные корректировки пользовательского интерфейса, а также исправление мелких ошибок.

Обновление в 99,39 МБ будет развертываться поэтапно, начиная с пользователей в Индии. Проверить доступность обновления для вашего устройства можно перейдя в Настройки > Система > Обновление системы > Загрузить и установить.