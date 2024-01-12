Nothing Phone (1) получил вторую бету Android 14 с Nothing OS 2.5

Спустя почти месяц после выхода первой беты, Nothing Phone (1) получил обновление Nothing OS 2.5 Open Beta 2 (Android 14). Вторая бета включила в себя ряд улучшений и исправлений ошибок.
Список изменений Nothing OS 2.5 Open Beta 2 для Nothing Phone (1)
Улучшения:
- Оптимизирована яркость при съемке в ночном режиме
- Улучшена общая плавность при съемке
- Оптимизированы звуковые эффекты для определенных игр
- Поддержка быстрого доступа к «Быстрым настройкам» для параметров сети и подключения с экрана блокировки
- Улучшена совместимость с некоторыми зарядными устройствами
- Оптимизированы фоновые процессы – улучшена проблема завершения фоновых задач
- Оптимизирована производительность при нехватке памяти
- Повышена точность распознавания отпечатков пальцев
- Оптимизирована логика отображения значка VoLTE в строке состояния
- Обновлен патч безопасности Google до января 2024 года
Исправления ошибок:
- Улучшено отображение для исправления некорректных цветов фона уведомлений
- Решена проблема с нереагирующим значком Bluetooth в «Быстрых настройках»
- Устранены проблемы с шумом при работе аудиоустройств Bluetooth в определенных сценариях
- Устранена проблема, из-за которой процент заряда батареи не отображался в строке состояния
- Устранены проблемы с некорректным отображением виджета часов
- Повышена стабильность системного интерфейса
- Устранена проблема с невосприимчивостью виджета калькулятора на экране блокировки
- Исправлена проблема наложения легких уведомлений на баннерные уведомления в «Игровом режиме»
- Общие исправления и улучшения
Установить вторую бету можно только на Nothing OS 2.5 Open Beta 1. Как обновиться до нее, можно прочитать по ссылке. После обновления ОС до первой беты, нужно перейти в раздел Настройки > Система > Обновление системы. Затем нажать «Проверить наличие обновления» и следовать инструкции по установке. Рекомендуем перед обновлением обязательно сделать резервную копию данных!