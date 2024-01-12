Nothing Phone (1) получил вторую бету Android 14 с Nothing OS 2.5

Спустя почти месяц после выхода первой беты, Nothing Phone (1) получил обновление Nothing OS 2.5 Open Beta 2 (Android 14). Вторая бета включила в себя ряд улучшений и исправлений ошибок.

Список изменений Nothing OS 2.5 Open Beta 2 для Nothing Phone (1)

Улучшения:

Оптимизирована яркость при съемке в ночном режиме

Улучшена общая плавность при съемке

Оптимизированы звуковые эффекты для определенных игр

Поддержка быстрого доступа к «Быстрым настройкам» для параметров сети и подключения с экрана блокировки

Улучшена совместимость с некоторыми зарядными устройствами

Оптимизированы фоновые процессы – улучшена проблема завершения фоновых задач

Оптимизирована производительность при нехватке памяти

Повышена точность распознавания отпечатков пальцев

Оптимизирована логика отображения значка VoLTE в строке состояния

Обновлен патч безопасности Google до января 2024 года

Исправления ошибок:

Улучшено отображение для исправления некорректных цветов фона уведомлений

Решена проблема с нереагирующим значком Bluetooth в «Быстрых настройках»

Устранены проблемы с шумом при работе аудиоустройств Bluetooth в определенных сценариях

Устранена проблема, из-за которой процент заряда батареи не отображался в строке состояния

Устранены проблемы с некорректным отображением виджета часов

Повышена стабильность системного интерфейса

Устранена проблема с невосприимчивостью виджета калькулятора на экране блокировки

Исправлена проблема наложения легких уведомлений на баннерные уведомления в «Игровом режиме»

Общие исправления и улучшения

Установить вторую бету можно только на Nothing OS 2.5 Open Beta 1. Как обновиться до нее, можно прочитать по ссылке. После обновления ОС до первой беты, нужно перейти в раздел Настройки > Система > Обновление системы. Затем нажать «Проверить наличие обновления» и следовать инструкции по установке. Рекомендуем перед обновлением обязательно сделать резервную копию данных!