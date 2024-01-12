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Nothing Phone (1) получил вторую бету Android 14 с Nothing OS 2.5

Спустя почти месяц после выхода первой беты, Nothing Phone (1) получил обновление Nothing OS 2.5 Open Beta 2 (Android 14). Вторая бета включила в себя ряд улучшений и исправлений ошибок.

Список изменений Nothing OS 2.5 Open Beta 2 для Nothing Phone (1)

Улучшения:

  • Оптимизирована яркость при съемке в ночном режиме
  • Улучшена общая плавность при съемке
  • Оптимизированы звуковые эффекты для определенных игр
  • Поддержка быстрого доступа к «Быстрым настройкам» для параметров сети и подключения с экрана блокировки
  • Улучшена совместимость с некоторыми зарядными устройствами
  • Оптимизированы фоновые процессы – улучшена проблема завершения фоновых задач
  • Оптимизирована производительность при нехватке памяти
  • Повышена точность распознавания отпечатков пальцев
  • Оптимизирована логика отображения значка VoLTE в строке состояния
  • Обновлен патч безопасности Google до января 2024 года

Исправления ошибок:

  • Улучшено отображение для исправления некорректных цветов фона уведомлений
  • Решена проблема с нереагирующим значком Bluetooth в «Быстрых настройках»
  • Устранены проблемы с шумом при работе аудиоустройств Bluetooth в определенных сценариях
  • Устранена проблема, из-за которой процент заряда батареи не отображался в строке состояния
  • Устранены проблемы с некорректным отображением виджета часов
  • Повышена стабильность системного интерфейса
  • Устранена проблема с невосприимчивостью виджета калькулятора на экране блокировки
  • Исправлена проблема наложения легких уведомлений на баннерные уведомления в «Игровом режиме»
  • Общие исправления и улучшения

Установить вторую бету можно только на Nothing OS 2.5 Open Beta 1. Как обновиться до нее, можно прочитать по ссылке. После обновления ОС до первой беты, нужно перейти в раздел Настройки > Система > Обновление системы. Затем нажать «Проверить наличие обновления» и следовать инструкции по установке. Рекомендуем перед обновлением обязательно сделать резервную копию данных!

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Источник:
The GEEK
Анатолий Почивалов

Анатолий Почивалов

С проницательным взглядом на инновации поднимаю важные вопросы и исследую потенциал нашего технологического будущего.
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