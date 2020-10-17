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Новости

В России вышли кнопочные телефоны Nokia 215 и 225

Компания Nokia верна своим традициям и поэтому продолжает создавать кнопочные телефоны на любой вкус и бюджет. В этот раз до нашего рынка добрались сразу два мобильника под номерами Nokia 215 и 225. Кроме того, особо отмечается поддержка LTE и высокая автономность от полного заряда аккумулятора.

  • Nokia 215 01
  • Nokia 225 02

Nokia 215 получил пластиковый корпус, 2,5-дюймовый дисплей и выпуклые физические кнопки для ввода.

Старшая модель Nokia 225 обладает гладкими физическими кнопками, а также слитным джойстиком с основной панелью дисплея. Также сзади размещается камера для фото и видео.

Стоимость Nokia 215 составляет 3390 рублей и 3890 рублей за Nokia 225.

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Источник:
HMD
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