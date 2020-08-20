Nokia выпустила ТВ-приставку

Бренд Nokia решил продолжить расширение своего присутствия на рынке телевизоров и представил ТВ-приставку Nokia Media Streamer в Индии.

Новинка работает под управлением Android 9 TV и способна показывать контент в разрешении Full HD (1920×1080 точек). Приставка имеет четырехъядерный процессор, 1 ГБ оперативной и 8 ГБ встроенной памяти. Есть поддержка Wi-Fi диапазонов 2,4 ГГц и 5 ГГц соответственно.

В комплекте идёт пульт с Google Assistant для управления устройством с помощью голосовых команд. Также на пульте есть отдельная кнопка Netflix и ZEE5. Последняя появилась благодаря сотрудничеству Nokia и ZEE5. Она даёт доступ к более 100 каналам из потокового индийского сервиса.

Приставка обладает несколькими входами/выходами для лучшего приема и поддержкой Chromecast.

Приставка будет доступна в Индии с 28 августа по цене 3499 рупий (около 46 долларов).