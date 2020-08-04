Nokia выпустила смартфон за 7 тысяч рублей

Компания HMD Global выпустила очередной бюджетный смартфон под брендом Nokia. Новинка под названием Nokia C3 получила IPS-дисплей на 5,99 дюймов, процессор Unisoc SC9863 и 3 ГБ оперативной памяти. Память для хранения данных на 32 ГБ с возможностью расширения до 128 ГБ с помощью карт памяти microSD. Ёмкость аккумулятора 3040 мАч.

Основная камера Nokia C3 имеет разрешением на 8 Мп, а фронтальная всего на 5 Мп. Несмотря на доступность, аппарат оснащён сканером отпечатков пальцев на задней стороне корпуса и работает под управлением Android 10.

Старт продаж Nokia C3 запланирован на 13 августа, но модель будет доступна только для Китая.