Nokia выпустила 65-дюймовый 4K-телевизор

В своем большинстве пользователи ассоциируют бренд Nokia со смартфонами. Но на этот раз представители этого бренда сумели удивить многих, выпустив на рынок телевизор. Кстати, если кто не знал, то это уже третий по счету телевизор от Nokia, разработанный правда совместно с Flipkart.

Если говорить о самом телевизоре, то он соответствует всем современным тенденциям. Аппарат получил 65-дюймовый экран с разрешением 4K Ultra HD и имеет минимальные рамки, что делает телевизор визуально больше. Nokia Smart TV также получил от создателя функцию интеллектуального затемнения. Кроме того, выделим следующие показатели дисплея:

Угол обзора – 178 градусов

Яркость – 480 нит

Контрастность – 1100:1

Из других особенностей Nokia Smart TV стоит отметить наличие мощной акустики. Сюда входят встроенные динамики, мощностью 24 Вт и поддерживающие технологию DTS TruSurround, Dolby Audio и оптимизацию звука от JBL, что подчеркивает низкие частоты. Работает телевизор на платформе Android 9.0 и имеет поддержку других сервисов, таких как Google Assistant, Chromecast, а также Google Play Store, откуда можно загружать приложения.

В основу телевизора от Nokia положен четырехъядерный чипсет Cortex A53. За графику отвечает ускоритель Mali 450MP4. Что касается памяти, то объем ОЗУ составляет 2,25 ГБ, а под хранение данных выделено 16 ГБ. Nokia Smart TV поддерживает стандарты передачи данных Wi-Fi 802.11a / b / g / n (2,4 ГГц), Bluetooth 5.0, а также имеет разъемы: HDMI, 1x USB 2.0, 1x USB 3.0 и Ethernet. В продаже Nokia Smart TV появится с 6 августа по цене 870 долларов.