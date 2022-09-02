В продажу поступил планшет Nokia T21 с поддержкой стилуса Wacom

Китайская компания HMD Global представила новый планшет под брендом Nokia — модель Nokia T21. Эта версия примечательна поддержкой стилуса Wacom и функцией второго дисплея для ПК с Windows.

Новинка оснащена системой на чипе Unisoc T612, 4 ГБ оперативной и 64/128 ГБ постоянной памяти. Есть слот для карт памяти microSD. Для планшета обещаны два крупных обновления прошивки и поддержка до 3 лет.

В числе прочих особенностей есть модем 4G (будет версия и без него), голосовые звонки и текстовые сообщения, камеры на 8 МП (основная и фронтальная). Также планшет получил защиту от воды и пыли по стандарту IP52.

За питание отвечает батарея ёмкостью в 8200 мА·ч с поддержкой зарядки до 18 Вт через порт USB-C. У новинки есть разъём для наушников и стереодинамики.

Цена составляет 130 евро за базовую версию без сотового модема, продажи уже начались.

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