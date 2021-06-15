Nokia показала самые дешёвые телефоны Nokia 105 и Nokia 110 с 4G

Компания Nokia представила два новых кнопочных телефона с поддержкой сетей 4G VoLTE. Это, как утверждается, самые дешёвые модели такой категории.

Версия Nokia 105 4G получила 1,8-дюймовый дисплей с разрешением 120 х 160 пикселей и батарею на 1020 мАч. Еще есть фонарик и FM-радио. Помимо этого, есть функция проговаривания текстов на экране и пунктов меню. Цена Nokia 105 4G — 2690 рублей. Доступны красный, синий и чёрный цвета.

Nokia 110 4G получил камеру, фонарик, классические игры, интернет, FM-радио, видео и MP3-плеер, а также карту памяти MicroSD до 32 ГБ. Цена вопроса — 2990 рублей, телефон доступен в желтом, бирюзовом и чёрном цветах.

Правда, нужно понимать, что ещё не все операторы поддерживают 4G VoLTE.

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