Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Новости

Nintendo выпусти портативную приставку с Марио в честь 35-летия серии

В этом году Nintendo выпустит портативную игровую приставку со знаменитыми играми про Марио. Внешний вид консоли практически полностью повторяет классическую Game & Watch, которая выпускалась компанией в 80-х годах.

  • Gamewatchsupermariobros Boxart 01

Новая версия обзавелась крестообразным джойстиком, цветным жидкокристаллическим дисплеем, а также современным портом USB-C для подзарядки. В приставке будет предустановлено сразу четыре оригинальных игры:

  • Super Mario Bros
  • Super Mario Bros
  • The Lost Levels
  • Ball
  • Цифровые часы

В продаже новая классика появится с 13 ноября в ограниченном количестве. Стоимость Nintendo Game & Watch составит $50.

Источник:
Poligon
Подпишитесь на The GEEK в Telegram
Валентин

Валентин Снежин

Пишу про Apple и интересные штуки. Очень зависимая от кофеина форма жизни.

Комментарии

0 Комментарий
Inline Feedbacks
View all comments

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить