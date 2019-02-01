Nintendo выпусти портативную приставку с Марио в честь 35-летия серии

В этом году Nintendo выпустит портативную игровую приставку со знаменитыми играми про Марио. Внешний вид консоли практически полностью повторяет классическую Game & Watch, которая выпускалась компанией в 80-х годах.
Новая версия обзавелась крестообразным джойстиком, цветным жидкокристаллическим дисплеем, а также современным портом USB-C для подзарядки. В приставке будет предустановлено сразу четыре оригинальных игры:
- Super Mario Bros
- Super Mario Bros
- The Lost Levels
- Ball
- Цифровые часы
В продаже новая классика появится с 13 ноября в ограниченном количестве. Стоимость Nintendo Game & Watch составит $50.
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