Nintendo выпусти портативную приставку с Марио в честь 35-летия серии

В этом году Nintendo выпустит портативную игровую приставку со знаменитыми играми про Марио. Внешний вид консоли практически полностью повторяет классическую Game & Watch, которая выпускалась компанией в 80-х годах.

Новая версия обзавелась крестообразным джойстиком, цветным жидкокристаллическим дисплеем, а также современным портом USB-C для подзарядки. В приставке будет предустановлено сразу четыре оригинальных игры:

Super Mario Bros

Super Mario Bros

The Lost Levels

Ball

Цифровые часы

В продаже новая классика появится с 13 ноября в ограниченном количестве. Стоимость Nintendo Game & Watch составит $50.