Nintendo Switch 2 будет анонсирована в марте 2025 года

Президент Nintendo Сюнтаро Фурукава сообщил, что преемник портативной консоли Switch будет анонсирован в течение текущего финансового года. То есть, до 31 марта 2025. Также глава напомнил о выставке Nintendo Direct, которая пройдет в июне 2024 и будет посвящена новинкам для Switch на вторую половину этого года. Отдельно он подметил, что в рамках выставки не будет никаких упоминаний о новой консоли.

Но на этом не всё — компания Nintendo решила заодно похвастаться статистикой. На 31 марта 2024 года Nintendo Switch разошлась в количестве 141,32 миллиона копий по всему миру. Причем, за последние три месяца число проданных приставок почти достигло 2 миллионов, а игр на них — 35,72 млн.

Самыми продаваемыми на данный момент стали:

Mario Kart 8 Deluxe — 61,97 млн.

Animal Crossing: Новые горизонты — 45,36 млн.

Super Smash Bros. Ultimate — 34,22 миллиона.

The Legend of Zelda: Breath of the Wild — 31,85 млн.

Super Mario Odyssey — 27,96 миллиона.

Ранее стало известно, что новая Nintendo Switch в режиме док-станции будет сопоставима с PS4 Pro и поддерживать оригинальные Joy-Con.