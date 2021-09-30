Nintendo опровергла слухи о выпуске консоли Switch с экраном 4K

Издание Bloomberg сообщило со ссылкой на сотрудников 11 игровых компаний, что их команды получили девкиты Nintendo 4K для консоли Switch. Однако новая консоль OLED не имела такого экрана, что оказалось странным для разработчиков, которые трудились над играми именно под такое разрешение.

И вот сама компания прокомментировала ситуацию. Там назвали информацию Bloomberg «неточной», а в твите для инвесторов заявили, что Nintendo не поставляла девкиты разработки игр 4K. Более того, было заявлено, что планов на такую консоль тоже нет.

A news report on Sept. 30, 2021(JST) falsely claims that Nintendo is supplying tools to drive game development for a Nintendo Switch with 4K support. To ensure correct understanding among our investors and customers, we want to clarify that this report is not true. (1/2) — 任天堂株式会社（企業広報・IR） (@NintendoCoLtd) September 30, 2021

Однако в сети появилась ещё одна версия, которая объясняет отказ от модели с поддержкой 4К. Судя по ней, такую консоль показали в июле, но нехватка чипов загубила эту идею. Это отчасти подтверждается заявлением президента Nintendo Шунтаро Фурукавы, который отметил, что компания не смогла изготовить столько Switch, сколько планировалось.

Похоже, что релиз версии консоли с OLED-экраном вынудил производителя отказаться от модели 4K.