Появились первые скриншоты Need for Speed Unbound

Японский ритейлер Neowing «слил» первые изображения из новой части Need For Speed. Согласно описанию на странице магазина, игроки будут участвовать в уличных гонках в Лейкшор-Гранд.

Отмечается, что в Unbound будут «самые реалистичные машины» в серии NFS. Каждую модель можно будет детально кастомизировать.

Более того, ритейлер собирается продавать игру только для PlayStation 5, а вот в списке поддерживаемых платформ нет PS4. По всей видимости NFS Unbound выйдет на консолях текущего поколения.

Релиз проекта назначен на 2 декабря, а его презентация произойдёт на YouTube уже 6 октября в 18:00 по Мск.

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