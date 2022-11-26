Появился геймплей полной гонки в Need For Speed Unbound

Пользователь на YouTube под ником Lvneth опубликовал несколько геймплейных видео с грядущей Need For Speed Unbound. По всей видимости, он получил доступ к игре раньше времени.

Вот одно из видео с полной гонкой:

Сам автор написал, что удалит их по первому требованию EA. Помимо этого, одно видео уже попало под раздачу на YouTube из-за жалоб на нарушение авторских прав.

На момент публикации видео есть на YouTube. Если его удалят, то вы можете просмотреть его в нашей группе ВКонтакте.

Выход Need For Speed Unbound состоится 2 декабря на ПК, Xbox Series X|S и PlayStation 5.