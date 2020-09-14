Сервис Origin переименуют в EA Desktop

Ребрендинг – это можно сказать новый тренд в мире. На этот раз с ним решили поиграться представители Electronic Arts, которые переименуют собственный магазин Origin в EA Desktop. И это после девяти лет успешного существования бренда и его популярности. Но не стоит сильно огорчаться, ведь все, что хранилось на ресурсе от пользователя – сохранится.

Это касается как игр, прогресса и списка друзей, которое без проблем перенесется в новую версию. Однако это не все, чем могут похвалиться разработчики. Сообщается, что на новой платформе EA Desktop, появятся быстрые загрузки и обновления по сравнению с Origin. У пользователей появится доступ к играм, и возможность оставаться на связи с пользователями на других платформах.

Не менее интересной выглядит новая возможность контроля своего игрового времени. На данный момент новая платформа находится на стадии тестирования и все, кто желает принять в этом участие, могут это сделать. Компания EA уже начала рассылать приглашения. Осталось всего ничего – получить его. И заканчивая ребрендингом, напомним, что EA уже переименовала EA Access в EA Play. Из последних новостей отметим интеграцию EA Play и Xbox Game Pass Ultimate.