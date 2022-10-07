Electronic Arts выпустила клиент EA app для Windows, который заменяет собой существующий лаунчер Origin.

В компании отмечают, что EA app гораздо быстрее и более лёгкий для ПК. Кроме того, он обладает понятным интерфейсом, автоматической загрузкой и фоновым обновлением.

Кроме того, клиент получил опцию создания универсального списка друзей через подключение учётной записи EA к другим платформам или сервисами. Например, можно добавить друзей из Steam или PSN.

Новые клиент EA app перенесет все сохранения, список друзей и достижения.

Лаунчер EA app уже доступен для загрузки на Windows.

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