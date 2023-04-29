Разработана выпуклая клавиатура для экрана. Она может имитировать физические кнопки

Ученые из американского университета Карнеги-Меллона разработали физическую клавиатуру для смартфонов, которая скрывается под плоским OLED-экраном. Технология позволяет создавать выпуклости на экране за счет миниатюрных гидравлических насосов, расположенных в подложке.

Прототип клавиатуры может выдерживать обычные прикосновения к экрану. Также технологию можно использовать для создания выпуклых уведомлений и кнопок в iOS.

Хотя прототип еще нуждается в доработке для уменьшения размеров конструкции, ученые уверены, что технология имеет большой потенциал и может появиться в будущих версиях iPhone и других смартфонов.