Новости

Будущие iPhone не получат сканер Touch ID

Apple не будет возвращать во флагманские iPhone фирменный сканер отпечатков пальцев Touch ID. Об этом сообщает Марк Гурман из Bloomberg.

При этом компания продолжает тестировать версии смартфонов с подэкранным ультразвуковым сканером, как у многих Android-смартфонов и обычный, который вмонтирован в кнопку питания. Отмечается, что в итоге никакой подобный вариант не доберётся в финальный вариант будущих iPhone.

iphone-touch-id

Также есть предположения, что Touch ID останется в iPhone SE 4, который может выйти весной следующего года. Хотя это идёт вразрез с ранними слухами, что новый SE получит корпус от iPhone XR и сканер Face ID.

Ещё больше интересного в нашем новом Телеграм-канале!

Теги: 
Источник:
Bloomberg
Валентин Снежин

Валентин Снежин

Зависимая от гаджетов и кофеина форма жизни.

Комментарии

Подписаться
Уведомить о
guest
0 Комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии