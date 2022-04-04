Netflix начал съёмки третьего сезона «Ведьмака»

Netflix объявил о старте съёмок третьего сезона сериала «Ведьмак». Также было опубликовано первое фото, на котором запечатлен Генри Кавилл, Фрейя Аллан и Аня Чалотра в своих образах.

Кроме того, был обнародован синопсис третьего сезона. Следуя из описания, Геральт попытается спрятать Цири от монархов, магов и чудовищ Континента. В этом ему поможет Йеннифэр, которая обучает Цири магии.

Дата выхода третьего сезона остаётся неизвестной. По всей видимости в ближайшее время его ждать не стоит.

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