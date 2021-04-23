The Witcher: Monster Slayer выходит для мобильных платформ

Встречайте The Witcher: Monster Slayer на мобильных платформах Android и iOS. В отличие от оригинала, который вышел еще в августе прошлого года, сейчас речь идет об AR-игре (дополненная реальность), основанной на местоположении пользователя. Разработчик в лице Spokko объявил, что обладатели Android-устройств уже сейчас могут начать предварительную регистрацию. Счастливчики будут выбраны рандомом.

Для регистрации нужно заполнить необходимую информацию на официальном сайте. Среди нужной информации вас попросят оставить адрес электронной почты от аккаунта Google, производителя смартфона и модель. После этого, выбранные пользователи получат уведомление на почту о приобретении раннего доступа к игре.

Сама игра напоминает знаменитый Pokemon GO, но здесь уже нужно будет пытаться ловить и убивать существ. Есть намеки на интересную механику в игре, которая присутствует в консолях или ПК. У героя будет выбор развития ситуации, что сделает игру более интересной. Нельзя не выделить и сюжетные квесты, которые присутствуют в оригинале The Witcher. Если бета-тестирование пройдет удачно, то есть шанс увидеть полноценный вариант игры уже в конце этого года.