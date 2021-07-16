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Новости

Представлен новый трейлер клона Pokemon GO по мотивам «Ведьмака»

Игровые студии CDPR и Spokko опубликовали трейлер мобильной VR-игры под названием The Witcher: Monster Slayer. Игра практически повторяет всю идею нашумевшего Pokemon Go.

В The Witcher: Monster Slayer игроку предстоит встретиться с монстрами и различными торговцами из вселенной «Ведьмака» на улицах своего города.

Для игры потребуется только смартфон и активная камера. Бои будут происходить с изменением времени суток, погодных условий и прочих особенностей.

Релиз The Witcher: Monster Slayer состоится 21 июля 2021 года.

Источник:
YouTube

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