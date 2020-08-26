Анонсирована игра по вселенной «Ведьмака» с дополненной реальностью

Игровая студия CD Projekt RED в сотрудничестве с Spokko представили мобильную игру по вселенной «Ведьмака» под названием The Witcher: Monster Slayer. Она представляет из себя условно-бесплатную RPG с элементами дополненной реальности для смартфона.

Геймплей игры будет схожим с нашумевшими Pocemon Go, только вместо милых покемонов, игроку предстоит стать охотником и выслеживать различных чудовищ с помощью своего смартфона из вселенной «Ведьмака».

По сюжету действия игры разворачиваются до событий с Геральтом из Ривии. Мир заполнен опасными существами, а главный герой выступает в роли начинающего ведьмака, чтобы уничтожить всех потусторонних врагов.

Разумеется, игрок должен будет прокачивать своего персонажа, создавать зелья и приобретать нужную экипировку.

Мобильная игра The Witcher: Monster Slayer появится на iOS и Android.