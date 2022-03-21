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Новости

CR Projekt RED анонсировала разработку новой части «Ведьмака»

Компания CR Projekt RED опубликовала официальный анонс новой части игры «Ведьмака».

В анонсе сообщается о начале долгого и тесного сотрудничества с Epic Games. Так как продолжение игры будет работать на Unreal Engine 5 и более новых версиях, а не на собственном движке REDengine.

При этом, игра не будет эксклюзивно продаваться только в Epic Games Store.

Дополнительной информации, примерных сроков разработки и даты выпуска, конечно же, нет. Остается, только терпеливо ждать новую сагу о «Ведьмаке».

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Источник:
Thewitcher

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