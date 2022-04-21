Netflix хочет запретить пользователям давать пароль от акаунта

Стриминговый сервис Netflix будет ограничивать доступ для одного аккаунта, если он будет использоваться из разных мест. Сейчас функция находится на стадии тестирования, но некоторые пользователи начали получить уведомления с просьбой создать новый аккаунт под своим логином.

По всей вероятности такое решение связано с последним финансовым отчётом Netflix перед инвесторами, который показал снижение платных подписок и потерю около 200 тысяч активных пользователей. После публикации отчёта акции компании упали до внушительных 35%.

Теперь Netflix введёт отслеживание использования одной учётной записи из разных мест. Например, нельзя будет дать доступ от своей «учётки» человеку, который проживает в другом городе или другой стране. По словам компании, такой подход по передаче паролей сказывается на снижении прибыли сервиса.

Обмен паролями существуют не только в Netflix, но и на других платформах. Например, российский сервис «Кинопоиск» позволяет использовать одну учётную запись на двух устройствах одновременно, а для семейного доступа предлагает более расширенный вариант подписки. В целом

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