Netflix обязали показывать 20 российских каналов

Вчера, 28 декабря, Роскомнадзор внёс Netflix в реестр аудиовизуальных сервисов, что накладывает определённые требования и ограничения на работу системы. Причём большая их часть вступит в силу уже в марте 2022 года.

Во-первых, от Netflix требуют создать в России юридическое лицо, причём только 20% сможет контролировать сама компания. Остальные 80% должны быть в руках неназванного российского владельца.

Во-вторых, с марта будущего года Netflix обяжут транслировать 20 отечественных каналов. В списке есть: «Первый канал», «Россия-1», «Матч ТВ», НТВ, «5 канал», «Россия К», «Россия-24», «Карусель», ОТР, «ТВ Центр», РенТВ, «Спас», СТС, «Домашний», ТВ-3, «Пятница», «Звезда», ТНТ, МузТВ.

При этом трансляция должна осуществлятсья с помощью ПО, которое также разработали в России.

Поскольку до настоящего момента регулирование аудиовизуальных сервисов касалось только российских компаний, лёд тронулся. Целый ряд иностранных ресурсов следует включить в реестр вслед за Netflix: Apple TV+, Google Play, Crunchyroll и другие. Алексей Бырдин, глава ассоциации «Интернет-видео»

Отметим, что в реестр аудиовизуальных сервисов также включили IVI, Megogo, More.tv, Movix, Okko, Premier, «SPB TV Россия», Start, Wink, «Амедиатека», «Билайн ТВ», «Кино1ТВ», «Кинопоиск», «Матч ТВ», «Мегафон ТВ», МТС ТВ, «НТВ ПЛЮС», «Первый канал», «Смотрим», «Триколор кино» и «ТВ онлайн».