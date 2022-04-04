Netflix показал первый трейлер документального фильма о Мэрилин Монро

На YouTube появился первый трейлер документального фильма о Мерлин Монро, который снимает Netflix.

Фильм называется «Тайна Мэрилин Монро. Неизданные записи», его режиссером является Эмма Купер.

Обещают, что в картине будут использовать интервью с ближайшим окружением Монро, которые не были опубликованы ранее. Исследование будет строится вокруг загадочной смерти актрисы.

Премьера «Тайна Мэрилин Монро. Неизданные записи» назначена на 27 апреля.

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