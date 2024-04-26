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Нейросеть от «Авито» поможет продавцам составить описание товара

Авито представила новую функцию, которая обещает значительно упростить создание объявлений для частных продавцов и облегчить процесс принятия решения о покупке для потенциальных клиентов.

Новый функционал, основанный на большой языковой модели (LLM), разработанный командой Авито на основе анализа более чем 400 тысяч объявлений, станет доступен для всех частных пользователей в категории «Обувь, одежда, аксессуары» через мобильное приложение.

Пользователям достаточно будет указать заголовок, загрузить фотографии и заполнить несколько параметров товара, таких как бренд, размер, состояние вещи, цвет и другие. На основе предоставленной информации алгоритм сформирует вариант описания товара. Важным элементом новой функции является алгоритм Image-to-text, который генерирует описание, опираясь на изображение товара.

Авито нейросеть

Продавцы по-прежнему могут составить описание самостоятельно, однако теперь у них есть возможность воспользоваться помощью нейросети для ускорения процесса. При этом текст, созданный алгоритмом, может быть скорректирован – пользователь может запросить другой вариант или добавить новые детали.

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Источник:
The GEEK
Валентин Снежин

Валентин Снежин

Редактор. Зависимая от гаджетов и кофеина форма жизни. Пишу горячие новости и разбираю сложные темы.
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