Неанонсированный Redmi 9 появился в магазине Xiaomi на AliExpress
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Новости

Неанонсированный Redmi 9 появился в магазине Xiaomi на AliExpress

Не успела Xiaomi анонсировать Redmi 9, так продавцы на AliExpress уже опубликовали его в официальном магазине Xiaomi Global Store. Благодаря этому стали известны характеристики, внешний вид и дата выхода в продажу.

  • Redmi 9 Aliexpress The Geek.ru

Новинка получила 6,53-дюфмовый IPS-дисплей с Full HD+ разрешением, процессор MediaTek Helio G8, 4 ГБ оперативной памяти и аккумулятор на 5020 мАч.

Основная камера состоит из четырёх модулей: 13+8+2+5 Мп с широким углом, макро и боке. Фронтальная камера получила разрешение в 13 Мп.

В смартфоне есть разъём для подключения наушников, порт USB-C, ИК-порт для управления бытовой техникой и модуль NFC для бесконтактной оплаты.

  • Redmi 9 Aliexpress The Geek.ru

Презентация Redmi 9 состоится 10 июня, а его стоимость составит 15 000 рублей. На выбор доступно три цвета: черный, фиолетовый и зелёный.

Подпишитесь на The GEEK в Вконтакте
-

Комментарии

Пожалуйста, авторизуйтесь чтобы добавить комментарий.
  Подписаться  
Уведомление о

Читайте также

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить