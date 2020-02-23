Неанонсированный Redmi 9 появился в магазине Xiaomi на AliExpress

Не успела Xiaomi анонсировать Redmi 9, так продавцы на AliExpress уже опубликовали его в официальном магазине Xiaomi Global Store. Благодаря этому стали известны характеристики, внешний вид и дата выхода в продажу.

Новинка получила 6,53-дюфмовый IPS-дисплей с Full HD+ разрешением, процессор MediaTek Helio G8, 4 ГБ оперативной памяти и аккумулятор на 5020 мАч.

Основная камера состоит из четырёх модулей: 13+8+2+5 Мп с широким углом, макро и боке. Фронтальная камера получила разрешение в 13 Мп.

В смартфоне есть разъём для подключения наушников, порт USB-C, ИК-порт для управления бытовой техникой и модуль NFC для бесконтактной оплаты.

Презентация Redmi 9 состоится 10 июня, а его стоимость составит 15 000 рублей. На выбор доступно три цвета: черный, фиолетовый и зелёный.