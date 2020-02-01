Не все модели Galaxy S20 получат 12 ГБ оперативной памяти
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Новости

Не все модели Galaxy S20 получат 12 ГБ оперативной памяти

Не так давно представители Samsung заявили, что все устройства линейки Samsung Galaxy S20, включая и базовую модификацию, а также модели Galaxy S20+ и Galaxy S20 Ultra, будут снабжены 12 ГБ ОЗУ. Тогда же стало известно, что речь идет о новейшем и быстрейшем стандарте оперативной памяти – LPDDR5, причем производства именно южнокорейского гиганта. Это не только увеличит скорость передачи данных, но и позволит снизит энергопотребление. Но о некоторых нюансах знали не все.

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О них поведал общественности инсайдер Роланд Квандт, опубликовавший эти данные на своей странице в Twitter. Речь идет о том, что не се модели, как сообщалось ранее, получат по 12 ГБ ОЗУ. Всему виной цены в некоторых странах, поэтому для их уменьшения, пришлось вместо 12 ГБ ОЗУ, установить 8 ГБ ОЗУ. Но касается это только базовой комплектации. Что касается встроенной памяти, то ее объем останется без изменений, то есть 128 ГБ. Ожидается, что презентация Samsung Galaxy S20 пройдет 11 февраля.

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