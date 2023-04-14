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Складные Samsung Galaxy Z Fold 5 и Z Flip 5 могут получить сменные батареи

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Вадим Майков сегодня в 10:09

В документации южнокорейского регулирующего агентства Safety Korea появилось упоминание четырех аккумуляторных блоков с язычком для извлечения. Предполагается, что новые складные Samsung Galaxy Z Fold 5 и Galaxy Z Flip 5 могут получить сменную батарею.

Пока нельзя сказать точно, что производитель реализует такую возможность именно в серии Z Fold 5/Z Flip 5 . Но компания явно движется в этом направлении.

Сменные аккумуляторы позволят продлить срок службы смартфона и использовать батареи с большей емкостью.

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Источник:
Gizmochina

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