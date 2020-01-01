Названы приложения, которые разряжают Android-смартфоны

Как бы магазин приложений Google Play не славился своей защитой, в нем постоянно появляются приложения, которые не нужно устанавливать на свой смартфон. Они хоть и не вредоносные, но проблем доставят вам кучу. Недавно целых 17 подобных приложений было обнаружено в Google Play с помощью компании Bitdefender.

По прошествии четырех часов после установки таких приложений, у вас начинает появляться реклама, даже когда это приложение не запущено. А все дело в том, что оно маскируется от системы, которая думает, что приложение спит. Более того, показ надоедливой рекламы сопровождается быстрым разрядом аккумуляторной батареи.

Найденные приложения в Google Play уже успели установить более 550 тысяч раз и это не предел, ведь не все осведомлены в их вредности. Порой, они замаскированы под обои, игры и даже полезные утилиты для смартфона. Проверьте свой смартфон сейчас, ведь среди них есть популярные ныне приложения. Вот полный список.