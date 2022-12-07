Названа новая дата анонса Xiaomi 13 и 13 Pro

Xiaomi перенесла анонс своей флагманской серии Xiaomi 13 из-за смерти бывшего лидера Китая Цзян Цзэминя. Теперь стала известна новая дата анонса.

Xiaomi 13 и 13 Pro представят уже 11 декабря в семь часов по местному времени. Помимо смартфонов, компания выпустит умные часы Xiaomi Watch S2, наушники Xiaomi Buds 4 и свой первый настольный ПК Xiaomi Mini Host.

Сейчас известно, что Xiaomi 13 получит плоский 6,36-дюймовый E6 AMOLED дисплей. У 13 Pro будет 6,73-дюймовый AMOLED QHD + экран с изогнутыми краями. Оба смартфона оснащены поддержкой частоты обновления 120 Гц.

Процессором в серии XIaomi 13 выступит Snapdragon 8 Gen 2. Аккумуляторы и зарядки разные:

Xiaomi 13 — емкость аккумулятора 4500 мАч + поддержка 67-ваттной зарядки;

Xiaomi 13 Pro — емкость аккумулятора 4820 мАч + поддержка 120-ваттной проводной и 50-ваттной беспроводной зарядки.

Новинки будут поставляться с MIUI 14 и Android 13 из коробки.