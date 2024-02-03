Названа дата выхода Call of Duty: Warzone Mobile

Бесплатный мобильный шутер Call of Duty: Warzone Mobile может выйти в ближайшие недели. Страница игры появилась на официальном сайте COD, а в блоге упоминается скорый релиз.

В App Store уже открыта предрегистрация на игру, однако, в России она недоступна. Датой выхода значится 30 апреля.

По слухам, запуск Warzone Mobile может состояться вместе с дебютом третьего сезона Modern Warfare III, который запланирован на апрель.

Напомним, изначально проект должен был выйти осенью 2023 года. Однако, Activision перенесла релиз для того, чтобы «отполировать» игру. Разработкой Call of Duty: Warzone Mobile занимаются студии Solid State Studios, Beenox, Digital Legends и Demonware.