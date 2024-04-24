Назван смартфон, который первым в мире получит флагманский чип Snapdragon 8 Gen 4

Xiaomi 15 и Xiaomi 15 Pro станут первыми смартфонами на базе новейшего процессора Qualcomm Snapdragon 8 Gen 4. По словам авторитетного инсайдера Йогеша Брара, Xiaomi сохраняет эксклюзивные права на первый запуск устройства со Snapdragon 8 Gen 4 на борту.

Ожидается, что 3-нанометровый SoC официально представят в четвертом квартале 2024 года, вероятно, в октябре. Вскоре после анонса в Китае дебютируют Xiaomi 15 и Xiaomi 15 Pro. Только после этого ожидается выход OnePlus 13 и iQOO 13 с аналогичным чипом.