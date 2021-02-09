Наушники realme Buds Air Pro появились в России

Бренд realme запускает в России новые беспроводные наушники Buds Air Pro. Новинка — часть экосистемы realme, центром которой является смартфон с приложением realme Link.

Новые realme Buds Air Pro обладают функцией активного шумоподавления до 35 дБ, что позволяет комфортно слушать музыку с 10-мм мембраной и динамиком Bass Boost Driver в транспорте или в путешествии. За качество звука отвечают чипы S1 – по одному в каждом наушнике. Для разговоров устройство получило двойной микрофон шумоподавления и системы активного шумоподавления ANC и ENC, отсекающие источники внешнего шума. Существует и специальный «режим прозрачности» – для общения с людьми в наушниках.

Задержка звука realme Buds Air Pro, поддерживающих стандарт Bluetooth 5.0, составляет 94 мс, поэтому звук полностью синхронизируется с изображением на экране, а двухканальная передача позволяет избежать задержек.

Емкость батареи realme Buds Air Pro составляет 43 мАч (наушники) и 400 мАч (кейс), что обеспечивает до 25 часов работы в режиме прослушивания от одной зарядки. В любой момент заряд аккумулятора можно восстановить при помощи удобного компактного кейса: в нем Buds Air Pro заряжаются до 100% всего за один час, а 10 минут подзарядки хватает для полутора часов работы.

realme Buds Air Pro появятся в продаже 16 февраля по цене 7 990 рублей онлайн и в рознице. Новинка будет доступна в чёрном и белом цветах. До 8 марта будет действовать специальная цена 7 190 руб.