В России могут сертифицировать Wi-Fi 6

Похоже, у сетей 5G в России появится конкурент. Речь идет о стандарте Wi-Fi 6. Именно устройства, поддерживающие этот стандарт намерены сертифицировать в Министерстве цифрового развития, связей и массовых коммуникаций РФ. В отличие от производителей, которые всячески пытаются продвинуть новый стандарт, мобильные операторы не уверены, что он будет настолько популярен.

Если верить ведомству, сертификация позволит внедрить Wi-Fi 6 по всей стране. Более того, этот стандарт можно будет активировать на устройствах, поддерживающих его. Сюда стоит отнести устройства, от таких производителей, как Apple, Samsung и Huawei. Именно эти компании еще прошлой осенью обращались в Минкомсвязи с просьбой ускорить затянувшийся процесс сертификации.

Сейчас, как мы знаем, функциональность этого стандарта для России ограничена. Если же удастся ее внедрит и запустить на территории страны, то видео в формате 4К, можно будет смотреть онлайн. Более того, ни потери в качестве, ни задержек быть не должно. Многие эксперты считают, что этот стандарт имеет ряд преимуществ перед 5G.

Но не все так гладко. Некоторые представители мобильных операторов уверены, что это надуманные преимущества. По словам их представителей, это применимо лишь к помещениям. На улице же конкурентов у 5G нет и не будет еще долго.