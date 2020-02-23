Начались продажи трилогии Mafia

Долгожданный ремейк трилогии Mafia добрался до цифровых прилавков. Для покупки доступен сразу весь сборник, а также каждая игра по отдельности.

Приобрести игру можно в Epic Games Store и Steam. Стоимость комплекта составляет 2999 рублей. Если приобретать определённую часть отдельно, то цена за каждую – 1499 рублей.

Самая главная и горячо ожидаемая первая часть уже доступна для предварительного заказа за 1999 рублей. Выход в продажу ожидается в августе текущего года.

Пользователи, которые ранее приобрели Mafia II в Steam получат ремастер бесплатно, а покупатели ремастера получат оригинальную Mafia: The city of lost heaven.

Стоимость на PlayStation 4:

Mafia Trilogy — 3999 рублей;

Mafia III — 1999 рублей;

Ремастер Mafia II — 1999 рублей;

Ремейк Mafia – 2999 рублей (предположительно).

Стоимость на Xbox One:

Mafia Trilogy — 60 долларов;

Mafia III — 30 долларов;

Ремастер Mafia II — 30 долларов;

Ремейк Mafia – 40 долларов.