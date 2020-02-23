Начались продажи долгоиграющего Samsung Galaxy M21

Представители Samsung Electronics стараются выпускать смартфоны под потребности каждого пользователя. Вот неделю назад была представлена недорогая модель – Samsung Galaxy M21. Главное, на что обращает внимание производитель – это его емкая батарея. Даже в самом рекламном ролике этот девайс назван «Ваттомонстром». Уже сейчас этот смартфон доступен для покупки, но пока лишь в Индии.

Если говорить о технических характеристиках, то аппарат получил чипсет собственного производства Exynos 9611, 4 или 6 ГБ ОЗУ, а также 64 или 128 ГБ ПЗУ. Что касается оптики, то здесь мы видим основную тройную камеру с модулями 48, 8 и 5 МП. Фронтальная камера получила один модуль разрешением 20 МП.

Экран Samsung Galaxy M21 изготовлен по технологии Super AMOLED, имеет диагональ 6,4 дюйма, а также разрешение Full HD+ (2340 x 1080 пикселей). И самое важное: емкость батареи составляет 6 000 мАч с поддержкой ускоренной зарядки, мощностью 15 Вт. Работает смартфон на фирменной оболочке One UI 2.0, основанной на Android 10. Что касается ценника, то за версию 4 ГБ ОЗУ+64 ГБ ПЗУ, покупателю придется выложить 170 долларов, версия с 6 ГБ ОЗУ+128 ГБ ПЗУ обойдется в 210 долларов. Пока неизвестно, когда Samsung Galaxy M21 появится на других рынках.