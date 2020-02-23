Начались продажи долгоиграющего Samsung Galaxy M21
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Новости

Начались продажи долгоиграющего Samsung Galaxy M21

Представители Samsung Electronics стараются выпускать смартфоны под потребности каждого пользователя. Вот неделю назад была представлена недорогая модель – Samsung Galaxy M21. Главное, на что обращает внимание производитель – это его емкая батарея. Даже в самом рекламном ролике этот девайс назван «Ваттомонстром». Уже сейчас этот смартфон доступен для покупки, но пока лишь в Индии.

2 20

Если говорить о технических характеристиках, то аппарат получил чипсет собственного производства Exynos 9611, 4 или 6 ГБ ОЗУ, а также 64 или 128 ГБ ПЗУ. Что касается оптики, то здесь мы видим основную тройную камеру с модулями 48, 8 и 5 МП. Фронтальная камера получила один модуль разрешением 20 МП.

3 10

Экран Samsung Galaxy M21 изготовлен по технологии Super AMOLED, имеет диагональ 6,4 дюйма, а также разрешение Full HD+ (2340 x 1080 пикселей). И самое важное: емкость батареи составляет 6 000 мАч с поддержкой ускоренной зарядки, мощностью 15 Вт. Работает смартфон на фирменной оболочке One UI 2.0, основанной на Android 10. Что касается ценника, то за версию 4 ГБ ОЗУ+64 ГБ ПЗУ, покупателю придется выложить 170 долларов, версия с 6 ГБ ОЗУ+128 ГБ ПЗУ обойдется в 210 долларов. Пока неизвестно, когда Samsung Galaxy M21 появится на других рынках.

Подпишитесь на The GEEK в Telegram

Комментарии

Нашли ошибку в тексте?
Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter


Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить