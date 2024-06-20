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Начались продажи COMMO Immersive — полноразмерные флагманские наушники от Яндекса

На Яндекс Маркете стартовали продажи новой модели наушников под названием COMMO Immersive от собственного бренда Яндекса.

Начались продажи COMMO Immersive — полноразмерные флагманские наушники от Яндекса
Начались продажи COMMO Immersive — полноразмерные флагманские наушники от Яндекса

Эти полноразмерные наушники оборудованы 40-миллиметровыми динамиками и имеют три режима работы:

  • Стандартный — до 65 часов без подзарядки
  • Режим шумоподавления — подходит для использования в местах, где нужно избавляться от внешних звуков, например, в общественном транспорте или самолете
  • Режим прозрачности — позволяет слышать окружающие звуки вместе с аудио без необходимости снимать наушники

Одной из особенностей COMMO Immersive является встроенный датчик приближения, который ставит музыку на паузу при снятии наушников и возобновляет воспроизведение при их надевании.

Что касается внешнего вида, то наушники представлены в минималистичном дизайне и доступны в двух цветах: графитовом и молочном. Комплект поставки включает в себя чехол для хранения и AUX-кабель для подключения к устройствам без Bluetooth.

Кроме того, COMMO Immersive оснащены поворотными механизмами для удобства складывания и мягкими амбушюрами с эффектом памяти. Ценник на наушники начинается от 7830 рублей.

Ранее в феврале Яндекс Маркет уже представлял другую, более доступную модель наушников — COMMO One.

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Источник:
The GEEK
Анатолий Почивалов

Анатолий Почивалов

С проницательным взглядом на инновации поднимаю важные вопросы и исследую потенциал нашего технологического будущего.
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