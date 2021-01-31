На Valve подали в суд за монополию Steam

Гнев геймеров добрался до Valve. Пользователи цифрового магазина Steam подали иск к компании в Калифорнийский федеральный суд. Они считают, что знаменитый сервис препятствует конкреции на рынке видеоигр. Кроме того, ответчиками назначены Ubisoft, CD Projekt и прочие игровые студии.

Платформа Valve Corporation Steam – это доминирующая платформа для разработчиков игр, позволяющая им распространять и продавать компьютерные игры на территории США говорится в иске

В иске указывается, что политика Valve к разработчикам мешает продавать игры по более низким ценам. Условия диктует некий договор, который возлагает на студию обязанность устанавливать такой же ценник в Steam, как и на других платформах. Такое положение дел, по мнению пользователей, мешает развитию игрового рынка.

Данный иск поступил всего через несколько дней после того, как антимонопольные органы в ЕС оштрафовали Valve за привязку игр к регионам. До этого компанию заподозрили в нарушении патента при разработке Steam Controller.