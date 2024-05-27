На Яндекс Маркете появились персонализированные подборки одежды и товаров для дома, созданные нейросетью

В приложении Яндекс Маркета появились персонализированные подборки одежды и товаров для дома, созданные нейросетью. Алгоритмы анализируют действия пользователей и подбирают товары на основе их предпочтений, что делает покупки быстрее и удобнее.

Пользователи могут выбирать товары из подборок, соответствующих их вкусам, что упрощает процесс покупок, избавляя от необходимости просматривать миллионы случайных предложений. В настоящее время 45% заказов в категории «Одежда, обувь и аксессуары» на Маркете совершаются благодаря рекомендациям.

Рекомендации от нейросети можно найти на главной странице приложения Маркета во вкладках «Одежда» и «Дом». Подборки формируются на основе прошлых заказов, понравившихся товаров, поисковых запросов и размеров одежды пользователей.

Нейросеть была обучена профессиональными стилистами, что позволяет ей подбирать актуальные и модные вещи. Например, если пользователь искал красное худи, ему будут предложены похожие товары от популярных брендов, а также подходящие вещи для завершения образа, такие как джинсы, сумки и кроссовки.

Пользователи могут обучать алгоритмы, добавляя товары в раздел «Избранное», что улучшает точность рекомендаций. Яндекс.Маркет планирует расширять количество персонализированных лент, и скоро появится отдельная подборка «Дети» для тех, кто часто заказывает детские товары.