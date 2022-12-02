На будущей неделе TECNO покажет серию смартфонов PHANTOM X2 и ноутбуки MEGABOOK

7 декабря в 13:30 МСК состоится презентация новых флагманских продуктов TECNO. Мероприятие пройдёт под слоганом «За гранью невероятного». Там покажут два новых продукта: серию смартфонов PHANTOM X2, а также ноутбуки MEGABOOK S1 и MEGABOOK T1.

Новые смартфоны получат процессоры MediaTek Dimensity 9000 5G, который производится по 4-нанометровому техпроцессу и предлагает флагманскую производительность и энергоэффективность.

Процессор оснащён модулем ИИ, а также видеопроцессором Imagiq 790 ISP 7-ого поколения, который расширяет фото- и видеовозможности смартфона, а также ускоряет работу.

На презентации обещают показать и ноутбуки, но их технические параметры пока не сообщаются. Также отмечено, что все новинки можно будет протестировать прямо в демозоне.