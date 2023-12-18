Мыло вместо iPhone: россияне жалуются на подмену товаров в «Мегамаркете»

Россияне массово жалуются на подмену iPhone на другие товары при покупке устройств через маркетплейс «Мегамаркет». В социальных сетях рассказали о нескольких таких случаях.

Один из покупателей отметил, что вместо заказанного iPhone 15 Pro в доставленной курьером коробке была визитка магазина и три куска мыла. В другом случае, вместо iPhone 15 Pro был вложен муляж. Еще один покупатель вместо iPhone 15 Pro Max получил отвертку.

В компании заверили, что уже начали проверку обращений, получив от 62 покупателей всю необходимую информацию, в том числе видео и фото, подтверждающие несоответствие заказанного и доставленного товара. В «Мегамаркете» пообещали вернуть потраченные средства и бонусы в полном объеме.