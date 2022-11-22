МТС запустил свой магазин приложений AppBazar

В России в тестовом режиме заработал ещё один магазин мобильных приложений для Android. На сей раз это AppBazar от компании МТС. Сейчас там всего лишь 83 приложения, из которых 55 — игры. При этом есть российские и зарубежные проекты.

А вот приложений подсанкционных банков в AppBazar нет, также неясно, появятся ли они там в будущем. Однако уже к февралю 2023 года ожидается, что количество приложений увеличится до 500.

Это уже четвёртый подобный проект от МТС. В 2011 году мобильный оператор запустил «МТС Магазин» (версия площадки Vodafone 360 Shop), в 2014 году — «МТС App Market» (вместе с Opera), в 2015 году — «МТС Игры». Все они уже не работают.

На данный момент в России есть и другие магазины приложений, главный и наиболее известный из них — RuStore.