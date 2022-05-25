VK запустила бета-версию российского магазина приложений RuStore

Компания VK при поддержке Минцифры выпустила бета-версию российского магазина приложений RuStore. Приложение для магазина уже доступно для скачивания на Android-устройства. Также разработчики могут воспользоваться личный кабинетом для загрузки своих проектов.

Напомним, что на момент старта пользователям обещают более 100 популярных приложений. Например, доступны приложения российских банков, которые были удалены из App Store и Google Play. Кроме того, есть игры и маркетплейсы.

В VK рассказывали, что техническая поддержка магазина осуществляется круглосуточно, а за его безопасностью следят интегрированные системы безопасности «Лаборатории Касперского» и VK.

Этим летом RuStore обзаведётся доставкой push-уведомлений, рейтингом приложений и поддержкой платёжных систем. До конца года разработчики получат инструменты для аналитики и продвижения.

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