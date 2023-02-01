МТС представил платежный стикер для бесконтактной оплаты «Pay Tag»

Мода на платежные стикеры среди российского банкинга набирает обороты. Каждая организация старается сделать свой продукт интересней и лучше.

В этот раз своё видение на бесконтактную оплату показал МТС, который представил сервис бесконтактной оплаты покупок смартфоном «МТС Pay». В приложение можно добавить до 5 дебетовых и кредитных карт любых российских банков, но только платёжной системы «Мир». Чуть позже обещают добавить другие.

Также дополнительно к приложению представили платёжный стикер Pay Tag, который можно закрепить на задней стороне смартфона или его чехла. Особенно это актуально для владельцев iPhone и смартфонов без модуля NFC.

При помощи стикера можно производить оплату в терминалах с поддержкой бесконтактных платежей. Такой способ оплаты сохранит прежний кэшбэк, который начисляется по условиям банка.

Для безопасности можно подтверждать каждую покупку PIN-кодом, а при потере — моментально заблокировать стикер через приложение.

Приложение «МТС Pay» будет доступно в App Store в самое ближайшее время, так как оно отправлено на модерацию в Apple. Работать будет на устройствах iPhone 8 и более новых моделях с iOS 15 и выше.



Первым 50 тысячам пользователям стикеры достанутся бесплатно, остальные смогут взять наклейку на месяц и вернуть или оставить себе за 699 рублей. Оформить заявку на стикер Pay Tag можно через официальный сайт.

Первая партия стикеров появится в этом месяце в Москве и Санкт-Петербурге. В марте они будут доступны в Новосибирске, Екатеринбурге, Казане, Нижнем Новгороде, Челябинске, Самаре, Уфе, Ростове-на-Дону, Омске, Красноярске, Воронеже, Волгограде, Краснодаре и Перми.



В декабре прошлого года платежный стикер анонсировал банк «Тинькофф», но обычным пользователям он пока недоступен. В январе 2023 года свой вариант представил «Альфа-банк». Один из сотрудников редакции The GEEK заказал стикеры от двух организаций, но ни один из них пока не был доставлен.