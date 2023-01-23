«Альфа-банк» выпустил платежный стикер для бесконтактной оплаты

«Альфа-банк» анонсировал стикер со встроенным модулем NFС для бесконтактной оплаты через платёжную систему «Мир». Работает стикер, как отдельная дебетовая карта. Его могут заказать через сайт и в приложении, как действующие клиенты банка, так и новые.

При использовании стикера владельцам будет начисляться до 2% кэшбэка за покупки и до 33% за покупки у партнёров банка.

Первые 10 тысяч пользователей могут получить стикер бесплатно. Остальные пользователи получат стикер также бесплатно, но за годовое обслуживание придётся заплатить 590 рублей. Со второго года будет бесплатно для всех.

В декабре 2022 года аналогичный стикер под названием Tinkoff Pay был представлен банком «Тинькофф», но получить его пока нельзя. Как отмечают представители компании, идет тестирование среди сотрудников, а клиенты могут оформить предзаказ.