МТС начал продавать в России новые Samsung Galaxy Z Flip5 и Galaxy Z Fold5

На уходящей недели Samsung представила свои флагманские складные смартфоны Galaxy Z Flip5 и Galaxy Z Fold5, а уже сейчас их можно приобрести в России. Интересно, что продажи во всём мире начнутся только 11 августа.

Стоимость складного смартфона Samsung Galaxy Z Fold5 в модификации c 12 ГБ ОЗУ и 512 ГБ памяти составляет 171 000 рублей. При этом в подарок покупатель получит Galaxy Watch 5 Pro.

Раскладушка Samsung Galaxy Z Flip5 c 8/256 ГБ памяти продаётся за 96 000 рублей, а в качестве презента идут наушники Samsung Buds 2 Pro.

Стоит добавить, что российские цены значительно ниже европейский. Для сравнения, Galaxy Z Fold5 на 12/512 ГБ предлагается за 2150 евро (214 900 руб.), а Galaxy Z Flip5 (8/256 ГБ) обойдётся в 906 евро (92 000 руб.).