Mozilla, Google, Brave и Microsoft закрыли критическую уязвимость в своих браузерах

В библиотеке libwebpm, которая отвечает за обработку изображений в формате WebP, нашлась критическая уязвимость, получившая индекс CVE-2023-4863. Она представляет серьезные последствия, так как может привести к переполнению буфера и следовательно, открытию доступа к выполнению произвольного кода злоумышленниками. Следует отметить, что данная уязвимость в настоящее время активно эксплуатируется.

Разработчики библиотеки libwebpm уже предприняли шаги по устранению проблемы. Однако для обеспечения безопасности пользователей необходимо также обновить приложения и веб-браузеры, использующие данную библиотеку.

На данный момент обновления доступны для следующих веб-браузеров:

Google Chrome

Microsoft Edge

Brave (версия 116.0.5845.188)

Mozilla Firefox (версия 117.0.1)

Кроме того, уязвимость может затронуть приложения, использующие фреймворки Electron и Flutter.